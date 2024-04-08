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08 апреля, 16:30

Безопасность

Восьмой форум безопасного интернета пройдет в столице 23 апреля

Восьмой форум безопасного интернета пройдет в столице 23 апреля

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23 апреля в Москве состоится Восьмой форум безопасного интернета. На большой площадке пользователи Сети всех возрастов смогут обсудить базовые и новые правила онлайн-общения, а также узнать рекомендации экспертов, как не стать жертвой мошенников.

По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в этом году в мероприятии будут участвовать студенты и школьники. Они расскажут о своих инициативах и проектах в сфере интернет-безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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