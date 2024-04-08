Восьмой форум безопасного интернета пройдет в столице 23 апреля

23 апреля в Москве состоится Восьмой форум безопасного интернета. На большой площадке пользователи Сети всех возрастов смогут обсудить базовые и новые правила онлайн-общения, а также узнать рекомендации экспертов, как не стать жертвой мошенников.

По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в этом году в мероприятии будут участвовать студенты и школьники. Они расскажут о своих инициативах и проектах в сфере интернет-безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.