08 апреля, 12:56Безопасность
Мизулина назвала тяжелые последствия общения детей с незнакомцами в Сети
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Дети должны четко понимать, что общение с незнакомцами в Сети может обернуться большими проблемами – вплоть до привлечения за соучастие в террористической деятельности. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Она отметила, что всегда нужно задумываться, кто эти незнакомые люди, зачем они приходят и общаются с ребенком.
"Потому что, во-первых, могут мстить, если каким-то образом отвечаешь неправильно, не то, что они хотят услышать, и это могут быть массовые звонки, преследования, сватинг, другие проблемы", – пояснила Мизулина.
Она подчеркнула, что до ребенка необходимо донести, что чем меньше информации о себе он выкладывает в Сеть, тем лучше.
"У многих детей сейчас есть телеграм-каналы, например, куда они выкладывают вообще все подряд. Постоянно, каждую минуту своего дня рассказывают, где они, что они делают, с кем они общаются, сколько денег они потратили, как выглядит их квартира. Это очень большой объем информации для разных нехороших людей", – добавила Мизулина.
Глава Лиги подчеркнула, что чем меньше информации в интернете, тем проще будет строить свою последующую жизнь.
Большое интервью с директором Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной смотрите сегодня в 18:30 на телеканале Москва 24.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила, что провокаторы через социальные сети могут склонять детей и подростков к террористической деятельности. По ее словам, соцсети позволяют провокаторам свободно собирать информацию о потенциальных жертвах, выбирая тех, кто демонстрирует активность, определенные политические, религиозные или иные взгляды, но не имеет четких личностных позиций.