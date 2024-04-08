Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 12:56

Безопасность

Мизулина назвала тяжелые последствия общения детей с незнакомцами в Сети

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Дети должны четко понимать, что общение с незнакомцами в Сети может обернуться большими проблемами – вплоть до привлечения за соучастие в террористической деятельности. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она отметила, что всегда нужно задумываться, кто эти незнакомые люди, зачем они приходят и общаются с ребенком.

"Потому что, во-первых, могут мстить, если каким-то образом отвечаешь неправильно, не то, что они хотят услышать, и это могут быть массовые звонки, преследования, сватинг, другие проблемы", – пояснила Мизулина.

Ну и вторая проблема, что если дети положительно на эти сообщения ответили, то их, к сожалению, могли привлечь и за соучастие в террористической деятельности. Вот это очень большая проблема.
Екатерина Мизулина
директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Она подчеркнула, что до ребенка необходимо донести, что чем меньше информации о себе он выкладывает в Сеть, тем лучше.

"У многих детей сейчас есть телеграм-каналы, например, куда они выкладывают вообще все подряд. Постоянно, каждую минуту своего дня рассказывают, где они, что они делают, с кем они общаются, сколько денег они потратили, как выглядит их квартира. Это очень большой объем информации для разных нехороших людей", – добавила Мизулина.

Глава Лиги подчеркнула, что чем меньше информации в интернете, тем проще будет строить свою последующую жизнь.

Потому что сейчас эта информация уже интересна и работодателям, и вузам. Все проверяют, и думать надо о последствиях.
Екатерина Мизулина
директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Большое интервью с директором Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной смотрите сегодня в 18:30 на телеканале Москва 24.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила, что провокаторы через социальные сети могут склонять детей и подростков к террористической деятельности. По ее словам, соцсети позволяют провокаторам свободно собирать информацию о потенциальных жертвах, выбирая тех, кто демонстрирует активность, определенные политические, религиозные или иные взгляды, но не имеет четких личностных позиций.

Читайте также


безопасностьдетиэксклюзив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика