Мизулина назвала тяжелые последствия общения детей с незнакомцами в Сети

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Дети должны четко понимать, что общение с незнакомцами в Сети может обернуться большими проблемами – вплоть до привлечения за соучастие в террористической деятельности. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она отметила, что всегда нужно задумываться, кто эти незнакомые люди, зачем они приходят и общаются с ребенком.

"Потому что, во-первых, могут мстить, если каким-то образом отвечаешь неправильно, не то, что они хотят услышать, и это могут быть массовые звонки, преследования, сватинг, другие проблемы", – пояснила Мизулина.



Екатерина Мизулина директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина Ну и вторая проблема, что если дети положительно на эти сообщения ответили, то их, к сожалению, могли привлечь и за соучастие в террористической деятельности. Вот это очень большая проблема.

Она подчеркнула, что до ребенка необходимо донести, что чем меньше информации о себе он выкладывает в Сеть, тем лучше.

"У многих детей сейчас есть телеграм-каналы, например, куда они выкладывают вообще все подряд. Постоянно, каждую минуту своего дня рассказывают, где они, что они делают, с кем они общаются, сколько денег они потратили, как выглядит их квартира. Это очень большой объем информации для разных нехороших людей", – добавила Мизулина.

Глава Лиги подчеркнула, что чем меньше информации в интернете, тем проще будет строить свою последующую жизнь.



Екатерина Мизулина директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина Потому что сейчас эта информация уже интересна и работодателям, и вузам. Все проверяют, и думать надо о последствиях.

Большое интервью с директором Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной смотрите сегодня в 18:30 на телеканале Москва 24.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила, что провокаторы через социальные сети могут склонять детей и подростков к террористической деятельности. По ее словам, соцсети позволяют провокаторам свободно собирать информацию о потенциальных жертвах, выбирая тех, кто демонстрирует активность, определенные политические, религиозные или иные взгляды, но не имеет четких личностных позиций.