07 июня, 19:30Безопасность
РФ и КНР провели авиапатрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Экипажи российских стратегических ракетоносцев и китайских бомбардировщиков провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Длилось оно восемь часов и прошло под прикрытием истребителей.
Маршрут пролегал над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной частью Тихого океана. При этом на некоторых этапах российские ракетоносцы сопровождали иностранные истребители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.