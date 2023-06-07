РФ и КНР провели авиапатрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Экипажи российских стратегических ракетоносцев и китайских бомбардировщиков провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Длилось оно восемь часов и прошло под прикрытием истребителей.

Маршрут пролегал над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной частью Тихого океана. При этом на некоторых этапах российские ракетоносцы сопровождали иностранные истребители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.