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07 июня, 19:30

Безопасность

РФ и КНР провели авиапатрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

РФ и КНР провели авиапатрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Экипажи российских стратегических ракетоносцев и китайских бомбардировщиков провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Длилось оно восемь часов и прошло под прикрытием истребителей.

Маршрут пролегал над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной частью Тихого океана. При этом на некоторых этапах российские ракетоносцы сопровождали иностранные истребители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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