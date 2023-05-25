17:17Экономика
В "Яндексе" прокомментировали сообщения о возможной реструктуризации компании
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Компания "Яндекс" получила от инвесторов заявки на покупку разных пакетов акций и планирует изучить их на соответствие санкционным ограничениям. Таким образом в корпорации прокомментировали сообщения о возможной реструктуризации компании.
"Яндекс" получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании", – цитирует компанию ТАСС.
При этом после покупки акционных пакетов инвесторы не будут иметь контроля над компанией. Управленческие функции сохранят за менеджментом "Яндекса".
Окончательного решения о составе инвесторов в компании еще не приняли.
До этого СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что "Яндекс" после разделения на российскую и международную структуры может предложить инвесторам три варианта сохранения активов.
В числе известных претендентов на покупку акций числятся основатель "Лукойла" Вагит Алекперов и глава "Норникеля" Владимир Потанин, а также банк ВТБ. По словам главы ВТБ Андрея Костина, сделку по покупке доли в российской структуре могут закрыть уже в этом году.
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