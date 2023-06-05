Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов

Российский Тихоокеанский флот начал учения в акваториях Японского и Охотского морей. В маневрах участвуют более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, 35 летательных аппаратов морской авиации, а также береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.

В программе учений – поиск и отслеживание подводных лодок условного противника. Также проведут тренировки по организацию противовоздушной обороны отрядов кораблей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.