В РФ предложили отменить штрафы для забывших права водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России предложили отменить штрафы для водителей, забывших права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова.

"Фракция "Новые люди" направляет на заключение в правительство законопроект, который отменит штрафы для водителей, которые забыли дома свои права или полис ОСАГО", – поделился он.

Вместе с этим Даванков подчеркнул, что партия выступает за "умное цифровое государство без абсурдных штрафов".

Ранее вице-спикер Госдумы заявил, что сообщение о нарушении правил парковки в Москве должно поступать горожанам на мобильный телефон за 10 минут до эвакуации транспортного средства.

По мнению Даванкова, в стране следует эвакуировать только те автомобили, которые мешают проезду других участников движения. Он уточнил, что при других обстоятельствах нужно выписывать штраф.