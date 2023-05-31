11:44Общество
В РФ предложили отменить штрафы для забывших права водителей
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России предложили отменить штрафы для водителей, забывших права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова.
"Фракция "Новые люди" направляет на заключение в правительство законопроект, который отменит штрафы для водителей, которые забыли дома свои права или полис ОСАГО", – поделился он.
Вместе с этим Даванков подчеркнул, что партия выступает за "умное цифровое государство без абсурдных штрафов".
Ранее вице-спикер Госдумы заявил, что сообщение о нарушении правил парковки в Москве должно поступать горожанам на мобильный телефон за 10 минут до эвакуации транспортного средства.
По мнению Даванкова, в стране следует эвакуировать только те автомобили, которые мешают проезду других участников движения. Он уточнил, что при других обстоятельствах нужно выписывать штраф.
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