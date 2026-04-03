Мошенники стали обманывать студентов, предлагая необременительную подработку

Мошенники стали предлагать студентам якобы необременительную подработку. Для этого нужно оформить на себя кредит или рассрочку за процент.

Жертве обещают, что платить за него будет работодатель, но на самом деле человек остается с кредитом и рискует стать дроппером, то есть пособником мошенников. Кроме студентов в зоне риска находятся те, кто ищет удаленную работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.