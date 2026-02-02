Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 февраля, 07:15

Безопасность

Мошенники начали убеждать россиян установить приложение якобы для работы

Мошеннические операции участились с начала года

Мошенники от имени работодателя начали убеждать россиян установить приложение якобы для выполнения рабочих задач. Они присылают своей жертве файлы, которые содержат вредоносное программное обеспечение (ПО).

Подобные приложения позволяют злоумышленникам собирать информацию о человеке, а также управлять его мобильным телефоном. Согласно другой схеме, аферисты рассылают россиянам письма с кешбэком за онлайн-покупки на маркетплейсах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

