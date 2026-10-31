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31 октября, 09:15

Общество

Сезон бабьего лета завершится в Москве в выходные

Сезон бабьего лета завершится в Москве в выходные

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Сезон бабьего лета завершится в Москве в выходные, 31 октября и 1 ноября. Днем 31 октября, по словам синоптиков, термометры еще покажут до 11 градусов, однако уже с 1 ноября погода начнет меняться: пройдут дожди, а воздух остынет до 6 градусов.

Вслед за этим новая неделя принесет еще более заметное похолодание, которое во второй половине периода может принести в город первый снег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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