Сезон бабьего лета завершится в Москве в выходные, 31 октября и 1 ноября. Днем 31 октября, по словам синоптиков, термометры еще покажут до 11 градусов, однако уже с 1 ноября погода начнет меняться: пройдут дожди, а воздух остынет до 6 градусов.

Вслед за этим новая неделя принесет еще более заметное похолодание, которое во второй половине периода может принести в город первый снег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.