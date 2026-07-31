31 июля, 23:00Спорт
В Грозном "Ахмат" примет "Спартак" на фоне слухов о возвращении Дзюбы
Главное внимание во втором туре РПЛ приковано к матчу в Грозном, где "Ахмат" примет "Спартак" – на фоне слухов о возможном возвращении Артема Дзюбы в "красно-белые", что сопровождается напряженными отношениями футболиста со спартаковскими болельщиками.
Также значимым событием стал переход вратаря Андрея Бориско из "Балтики" в ЦСКА, где он может заменить ветерана Игоря Акинфеева.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.