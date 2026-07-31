Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 22:15

Общество

Адвокат объяснила, кто сможет претендовать на наследство Дурова

Адвокат объяснила, кто сможет претендовать на наследство Дурова

Зрители Москвы 24 могут поделиться историями о "Лужниках" в день 70-летия комплекса

"Деньги 24": в России подорожали арбузы и дыни

Зрители Москвы 24 поделились кадрами легендарных концертов в "Лужниках"

Москвичей предупредили о жаркой погоде в выходные

Rolls-Royce Ленина впервые за 35 лет перевезли из Мемориального гаража

Московские волонтеры отправили гуманитарный груз в Курскую область

"Деньги 24": индексация пенсий работающих пенсионеров ожидается в России с 1 августа

Зрительница Москвы 24 прислала фото с концерта Егора Крида в "Лужниках"

Обманутым клиентам фитнес-клуба на Беломорской улице помогут составить коллективный иск

Дети, рожденные с использованием биоматериала Павла Дурова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга),не считаются его наследниками, если предприниматель официально не признает отцовство. Об этом заявила адвокат Елена Пономарева.

При этом законные наследники бизнесмена смогут претендовать на его состояние. Если же имущество Дурова в России конфискуют по решению суда, преемники получат лишь ту часть, которая останется после исполнения судебного акта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотехнологиивидеоНаиль ГубаевАнастасия Суркова

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика