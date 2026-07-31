Адвокат объяснила, кто сможет претендовать на наследство Дурова

Дети, рожденные с использованием биоматериала Павла Дурова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга),не считаются его наследниками, если предприниматель официально не признает отцовство. Об этом заявила адвокат Елена Пономарева.

При этом законные наследники бизнесмена смогут претендовать на его состояние. Если же имущество Дурова в России конфискуют по решению суда, преемники получат лишь ту часть, которая останется после исполнения судебного акта.

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