Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 06:20

Общество

"Новости дня": мастер-классы по изготовлению свечей для окопов проходят на юге Москвы

"Новости дня": мастер-классы по изготовлению свечей для окопов проходят на юге Москвы

Зрители Москвы 24 могут рассказать о важных событиях своего района в чат-боте

"Утро": ветер с порывами до 4–5 м/с ожидается в Москве 31 июля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 45% 31 июля

В Госдуме предложили ввести право на удаленку раз в неделю для многодетных родителей

ФНС России проверит доходы безработных

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 31 июля

280 детей родились в Москве 30 июля

Жители Подмосковья пожаловались на владельца фермы, который забросил хозяйство

Блогер получила досудебную претензию из-за упоминания в ролике косметического ретейлера

В окружном волонтерском центре на юге Москвы постоянно проходят мастер-классы по изготовлению свечей для окопов, которые отправят на СВО.

Каждый день участники волонтерских организаций города собираются вместе и делают все возможное, чтобы помочь бойцам и жителям новых и приграничных регионов России. Они также изготавливают маскировочные сети, вязаные вещи и сухие пайки на полевую кухню.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществогородвидео

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика