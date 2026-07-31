"Новости дня": мастер-классы по изготовлению свечей для окопов проходят на юге Москвы

В окружном волонтерском центре на юге Москвы постоянно проходят мастер-классы по изготовлению свечей для окопов, которые отправят на СВО.

Каждый день участники волонтерских организаций города собираются вместе и делают все возможное, чтобы помочь бойцам и жителям новых и приграничных регионов России. Они также изготавливают маскировочные сети, вязаные вещи и сухие пайки на полевую кухню.

Подробнее – в программе "Новости дня".