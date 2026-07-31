Отдыхающим назвали правила отмены туров при угрозе пожаров в Турции

Туристам, которые решат отменить поездки из-за природных пожаров в Турции, могут начислить штрафы. Сейчас угрозы для отдыхающих нет, а решений властей о переносе или отмене туров без санкций не принималось, сообщила генеральный директор туристической компании Анастасия Буланова.

По ее словам, если ситуация изменится и огонь начнет угрожать туристическим районам, будут действовать меры по переносу или аннуляции поездок без штрафов. Пока таких оснований нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.