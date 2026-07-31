Мошенники начали использовать ИИ для создания фальшивых рассылок от известных компаний

В России мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы создавать фальшивые рекламные рассылки от имени известных компаний. В письмах предлагают отказаться от рекламы, подтвердить подписку или защитить аккаунт.

После перехода по ссылке пользователя просят ввести личные данные, которые затем попадают к злоумышленникам. Эксперты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных писем и всегда проверять адрес отправителя

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