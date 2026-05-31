Мальчик на питбайке погиб в аварии в Раменском округе

Двенадцатилетний мальчик на питбайке погиб в аварии в Раменском городском округе Подмосковья. Ребенок столкнулся с автомобилем "Газель", когда выезжал с второстепенной дороги на главную. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

Скорость питбайка развивается до 100 километров в час, при этом у него нет зеркал заднего вида, поворотников и полноценной светотехники. Это спортивный инвентарь, а не транспортное средство, поэтому ездить на питбайке по дорогам общего пользования запрещено.

