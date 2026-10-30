В Кремле высказались о возможном прекращении огня перед переговорами по Украине

Россия выступает против прекращения огня, которое позволило бы Украине получить передышку на время подготовки к трехсторонним переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, подготовка к встрече России, США и Украины в Абу-Даби не предполагает обязательств по ограничению боевых действий. При этом вопрос о перерыве в ударах, о котором говорил американский лидер Дональд Трамп, Песков назвал темой для обсуждения между Вашингтоном и Киевом.

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