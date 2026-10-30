Почти 100 рейсов задержали более чем на 2 часа в аэропортах Москвы

Почти 100 рейсов задержали более чем на 2 часа в столичных аэропортах. Транспортная прокуратура Москвы контролирует соблюдение прав пассажиров.

В аэропорту Внуково рекомендуют следить за сообщениями Росавиации, официальными каналами воздушных гаваней и уведомлениями авиакомпаний. Перевозчики информируют об изменениях в расписании по электронной почте, СМС и через мессенджеры.

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