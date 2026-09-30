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30 сентября, 16:25

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Прощание с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым прошло в Москве

Прощание с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым прошло в Москве

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На Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым. Он скончался 23 сентября на 59-м году жизни после несчастного случая. Трагедия произошла в Якутии, где журналист должен был работать в качестве члена жюри конкурса красоты.

Проститься с Соседовым пришли сотни человек. Среди них – народный артист РФ Эдгард Запашный, телеведущие Вадим Такменев и Лера Кудрявцева, певицы Наташа Королева и Наталья Гулькина, пародист Александр Песков, актер Алексей Елистратов и другие.

Широкую известность Сергею Соседову принесло музыкальное ток-шоу "Акулы пера", которое выходило в середине 1990-х годов. Журналист прославился благодаря своим острым вопросам и бескомпромиссной критике творчества звезд отечественной эстрады. В дальнейшем он заработал репутацию одного из самых строгих и прямолинейных экспертов в российском шоу-бизнесе.

В разные годы Соседов регулярно входил в состав жюри популярных телевизионных проектов, среди которых – программы "Суперстар!" и "Ты – суперстар!". Кроме того, с 2021 по 2023 год он был ведущим социального ток-шоу "За гранью" на телеканале НТВ. Последней большой телевизионной работой критика стал новый сезон проекта "ВИА Суперстар!".

Москва онлайн вела прямую трансляцию с траурной церемонии.

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