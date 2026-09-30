В Саудовской Аравии началась посадка на эвакуационный самолет компании Flydubai

В Саудовской Аравии началась посадка на эвакуационный самолет израильских пассажиров рейса эмиратской авиакомпании Flydubai. Он совершил экстренную посадку из-за ЧП на борту. Израиль рассматривает инцидент как теракт.

По данным израильских органов безопасности, второй пилот – гражданин Омана – ударил ножом командира судна гражданина Арабских Эмиратов и попытался захватить управление. При этом самолет ушел в крутое пике.

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