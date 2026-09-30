Телеведущий Такменев рассказал, что Соседов всегда был естественным в кадре и за кадром

Музыкальный критик Сергей Соседов был естественным и одинаковым в кадре и за кадром. Об этом рассказал телеведущий Вадим Такменев на церемонии прощания с Соседовым. В свою очередь, певица Виктория Пьер-Мари назвала его легендой, а телеведущая Лера Кудрявцева отметила ранимость, точность и честность критика.

Церемония проходит в Большом зале Троекуровского кладбища. Музыкальный критик скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Причиной смерти стал несчастный случай.

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