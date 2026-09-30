Центр "Профессии будущего" в Печатниках открыл набор на короткие программы обучения

Центр "Профессии будущего" в Печатниках открывает набор на короткие программы обучения по востребованным профессиям. Освоить новую специальность можно всего за несколько месяцев.

Порядка 80% выпускников получают предложения о трудоустройстве еще во время учебы. В числе партнеров центра более 3 тысяч компаний. Занятия проходят в три смены, что позволяет совмещать курсы с текущей работой.

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