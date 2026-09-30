Россияне стали чаще покупать подержанную одежду и брать инструменты напрокат. Продажи женской одежды этим летом выросли на 37%, мужской – на 26% по сравнению с прошлым годом.

Похожая тенденция наблюдается на рынке строительных инструментов. Цены на новые инструменты за год выросли в зависимости от категории на 10–30%, а спрос на их аренду этим летом увеличился на 23%.

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