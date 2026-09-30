Москвичи стали чаще обращаться к нейросетям для постановки диагнозов

Москвичи все чаще обращаются к нейросетям для расшифровки анализов и постановки диагнозов. Врачи предупреждают, что такой подход может быть опасным, поскольку один и тот же симптом может иметь разные причины, а чат-бот не может полноценно собрать анамнез и провести осмотр.

При этом ошибочные советы ИИ могут привести и к другим последствиям. Например, москвичка потратила 30 тысяч рублей на рекомендованные нейросетью крем и сыворотку, после которых у нее появились покраснения на лице.

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