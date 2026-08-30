Фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" прошел на Гребном канале в Крылатском

Трюки на гидроциклах, полеты над водой и семейные развлечения: на Гребном канале в Крылатском прошел масштабный фестиваль "Открытая вода".



В рамках события состоялись соревнования чемпионата России по водно-моторному спорту. Профессионалы сражались в различных дисциплинах аквабайка, включая слалом и фристайл. На воду вышли не только взрослые спортсмены, но и юные участники – для детей провели отдельные состязания.

На суше гостей ждала не менее насыщенная программа. Любители активного отдыха могли сыграть в настольный теннис, освоить азы серфинга на специальном тренажере, сделать аквагрим или научиться вязать морские узлы.

Кульминацией фестиваля стало водно-экстремальное шоу – спортсмены выполнили зрелищные трюки в сопровождении спецэффектов.

О нюансах занятий водно-моторным спортом в столице узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.