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29 августа, 23:30

Спорт

Мастер-класс по единоборствам состоялся на северо-востоке столицы

Мастер-класс по единоборствам состоялся на северо-востоке столицы

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В районе Ростокино в парке "Сад Будущего" 29 августа состоялся мастер-класс по единоборствам для молодежи. Его провели ветераны специальной военной операции (СВО) и титулованные спортсмены в рамках проекта "Город сильных" Московской ассоциации ветеранов СВО.

Инструкторами выступили ветеран СВО Андрей Тадеощук и вице-чемпион России по карате, участник СВО Иван Бакай.

"За сорок минут на площадке человек успевает понять многое про основы физической подготовки: как работает дыхание, где заканчивается выносливость, как концентрироваться под нагрузкой. Универсальный бой хорош тем, что не требует особых умений на старте. Мы готовы работать и с новичками, и со спортсменами с опытом. Часть участников придет в секции после такого мастер-класса, и задача наставника – показать, с чего начинается путь", – сказал Тадеощук.

Инструкторы показали базовые приемы, технику, разобрали типовые ошибки в стойке и перемещениях, объяснили принципы страховки при падении. Урок завершился ответами на вопросы участников и рекомендациями по выбору спортивной секции. В качестве участника к мероприятию присоединился ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев.

"Проект "Город сильных" Московская ассоциация ветеранов СВО выстраивает как систему наставничества, где ветераны боевых действий работают с молодежью по разным направлениям: спортивным, патриотическим, образовательным, игровым. Возможности для занятий физкультурой в столице сегодня широки: созданы все условия для того, чтобы жители могли заниматься во дворах, в парках, на спортплощадках круглый год. В городе открыто более 3,6 тысячи групп по 70 видам спорта, в целом за год проходит свыше 300 тысяч тренировок. Систематически занимаются физкультурой и спортом порядка 6,8 миллиона человек. Формат сегодняшнего мастер-класса под открытым небом показал молодым москвичам, что начать тренироваться просто, – и делать это можно рядом с домом. Такие уроки планируется проводить и в других округах", – рассказал Гусев.

Он добавил, что в столице выстроена масштабная работа по вовлечению москвичей в регулярную физическую активность. Один из крупнейших проектов этого направления – "Мой спортивный район". Стартовавшая в 2022 году программа сегодня охватывает более 110 районов, а ее тренировки посетили уже свыше 600 тысяч человек. Только в этом сезоне начались занятия на 36 новых площадках. Еще один формат – "Спортивные выходные": летом 2026 года тренировки проходят на 57 площадках, в том числе в парках, на речных вокзалах и в других городских пространствах. Одновременно Москва расширяет инфраструктуру в районах: с января по июль 2026 года построили восемь спортивных объектов.

"Город сильных" – одна из ключевых программ Московской ассоциации ветеранов СВО. Ее запустили весной 2026 года для вовлечения ветеранов боевых действий в активную общественную жизнь и наставничество для молодежи. В рамках проекта проводятся разнообразные патриотические, образовательные и спортивные мероприятия. Например, в конце июля на северо-востоке столицы, в Останкинском районе, организовали мастер-класс по флорболу.

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