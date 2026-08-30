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30 августа, 14:15

Мэр Москвы

Собянин: с 7 по 20 сентября в Москве пройдет марафон добрых дел

Собянин: с 7 по 20 сентября в Москве пройдет марафон добрых дел

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С 7 по 20 сентября в столице пройдет марафон добрых дел, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Марафон проведут "Мосволонтер" и региональное отделение "Движение первых". В рамках проекта организуют более 130 бесплатных практических занятий. Горожане смогут освоить сердечно-легочную реанимацию на манекенах, узнать о юридических аспектах первой помощи и получить другие базовые навыки.

Занятия будут доступны всем желающим независимо от возраста и профессии. Они пройдут в волонтерских окружных центрах "Доброе место", а также в школах и колледжах. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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