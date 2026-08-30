Собянин поздравил жителей Донецка с Днем города

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил жителей Донецка с Днем города. Столице Донбасса исполнилось 157 лет.

По словам мэра, Москва помогает Донецку с 2022 года. Столичные коммунальщики ремонтируют инженерные сети, готовят город к зиме и поддерживают его в отопительный сезон.

За это время специалисты привели в порядок около 2 тысяч зданий и сооружений, более 660 километров инженерных сетей и почти 900 тысяч квадратных метров дорог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.