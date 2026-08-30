Собянин рассказал о расширении проекта "Москва – область"

До конца года в проект "Москва – область" интегрируют еще 27 автобусных маршрутов, рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ. Сейчас в рамках проекта работают более 50 направлений, связывающих столицу с 8 округами Подмосковья.

Для улучшения качества перевозок уже закуплено более 500 современных автобусов, а в ближайшее время ожидается поставка еще 75 единиц. В результате доля транспорта большого класса увеличилась в 2,5 раза.

Благодаря сокращению интервалов движения пассажиропоток на маршрутах вырос на треть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.