В Морозовской больнице начали обновление корпусов № 11 и 22А

В Морозовской детской больнице началось полное обновление корпусов № 11 и 22А, где находятся Центр неонатального скрининга и неонатологическое отделение. В корпусе № 22А заменят фасад в стиле главного корпуса, полностью обновят инженерные системы, установят новые лифты и коммуникации.

В корпусе № 11 отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, а также оснастят его современными системами, сохранив при этом исторический облик здания 1904 года.

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