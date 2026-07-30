Благоустройство Екатерининского парка завершат до конца 2026 года

Благоустройство Екатерининского парка в Москве планируют завершить до конца 2026 года. Там восстановят исторический розарий, создадут живописный сад, обустроят танцевальную веранду, спортивные площадки и новые павильоны для отдыха.

Особое внимание уделят сохранению исторического облика парка. После обновления появятся прогулочные зоны, шахматные столики, перголы с качелями и зеленый лабиринт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.