Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

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30 июля, 09:45

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Акцию "День без турникетов" в Москве посвятят интерьеру и дизайну

Акцию "День без турникетов" в Москве посвятят интерьеру и дизайну

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Акция "День без турникетов" пройдет в столице с 5 по 11 августа. Она будет приурочена к Московской неделе интерьера и дизайна. Около 20 компаний, включая мебельные фабрики и дизайн-бюро, откроют свои площадки для москвичей.

Гостей ждут более 30 экскурсий и мастер-классов. Участники смогут вживую посмотреть на процесс создания предметов интерьера и оценить новые технологии производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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