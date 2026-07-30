Акцию "День без турникетов" в Москве посвятят интерьеру и дизайну

Акция "День без турникетов" пройдет в столице с 5 по 11 августа. Она будет приурочена к Московской неделе интерьера и дизайна. Около 20 компаний, включая мебельные фабрики и дизайн-бюро, откроют свои площадки для москвичей.

Гостей ждут более 30 экскурсий и мастер-классов. Участники смогут вживую посмотреть на процесс создания предметов интерьера и оценить новые технологии производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.