Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

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30 июля, 07:30

Транспорт

Маршруты наземного транспорта изменятся в нескольких округах столицы с 1 августа

Маршруты наземного транспорта изменятся в нескольких округах столицы с 1 августа

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Маршруты наземного транспорта изменятся в нескольких округах столицы с 1 августа. Некоторые автобусные рейсы объединят, чтобы горожане и гости Москвы могли ездить без пересадок. Это касается маршрутов № 219 и 485.

Машины № 512 вместо станции метро "Бутырская" и Огородного проезда проследуют по новой дороге до Анненской улицы через ЖК "Шереметьевский", станцию метро "Марьина Роща" и одноименную станцию МЦД.

Направление № 024 станет платным и будет работать под новым № 684. Также для удобства пассажиров добавят новые остановки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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