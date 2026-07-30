Специальный утренний тариф начнет действовать на регулярных речных маршрутах с 1 августа. При оплате по биометрии нужно будет заплатить 115 рублей, по карте "Тройка" с тарифом "Кошелек" – 165 рублей, по банковской карте – 190.

Для владельцев абонементов "Единый" проезд остается бесплатным. По предварительным подсчетам, льготными тарифами будут пользоваться около 750 тысяч человек.

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