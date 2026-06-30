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Новости

Новости

30 июня, 12:00

Происшествия

Новости мира: в Монако произошел первый в истории страны теракт

Новости мира: в Монако произошел первый в истории страны теракт

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии

Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА в подмосковном Егорьевске

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В Монако произошел первый в истории княжества теракт. В подъезде жилого дома взорвалась заминированная посылка. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения как в Монако, так и в соседней французской коммуне Босолей. Мужчина передвигался пешком. Его личность пока не установлена.

В Индонезии зафиксированы четыре извержения вулкана Семеру. По данным Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф, столб пепла поднялся на высоту до 4,5 километра.

Запланированные в Дохе переговоры между США и Ираном могут не состояться. Как сообщил представитель МИД Ирана, стороны пока не приступили к финальному согласованию возможного соглашения.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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