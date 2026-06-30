Новости мира: в Монако произошел первый в истории страны теракт

В Монако произошел первый в истории княжества теракт. В подъезде жилого дома взорвалась заминированная посылка. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения как в Монако, так и в соседней французской коммуне Босолей. Мужчина передвигался пешком. Его личность пока не установлена.

В Индонезии зафиксированы четыре извержения вулкана Семеру. По данным Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф, столб пепла поднялся на высоту до 4,5 километра.

Запланированные в Дохе переговоры между США и Ираном могут не состояться. Как сообщил представитель МИД Ирана, стороны пока не приступили к финальному согласованию возможного соглашения.

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