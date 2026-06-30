Новости мира: испанский визовый центр в Москве увеличил сроки выдачи виз

Испанский визовый центр в Москве увеличил сроки выдачи виз. Теперь россиянам придется ждать оформления шенгенской визы до 1,5 месяца. Ранее сроки оформления виз увеличила Италия, где документы рассматривают не менее 2 месяцев.

Число жертв землетрясения в Венесуэле приближается к 2 тысячам, более 5 тысяч человек пострадали. Спасатели продолжают поиски людей под завалами. Жителей призвали не приезжать в зону бедствия, доступ туда ограничен.

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