Россиян предупредили о мошенниках в родительских чатах

Мошенники используют новые схемы обмана родителей школьников и воспитанников детских садов. Злоумышленники от имени администрации образовательных учреждений требуют оформить платную страховку на ребенка и отправляют ссылки с вредоносными программами.

Также они распространяют ссылки на поддельные сайты, которые внешне похожи на порталы "Госуслуги" или Минтруда, и предлагают оформить несуществующую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Эксперты рекомендуют проверять подобную информацию только на официальных ресурсах и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не передавать личные данные на непроверенных сайтах.

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