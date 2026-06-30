Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 08:15

Безопасность

Россиян предупредили о мошенниках в родительских чатах

Россиян предупредили о мошенниках в родительских чатах

Россиян предупредили о новых уловках мошенников в сезон отпусков

Путин подписал новый пакет мер против кибермошенников

"Деньги 24": в России приняли второй пакет мер против кибермошенников

Мошенники в России запустили сайты с поддельными беспроигрышными лотереями

В России аферисты стали обманывать владельцев iPhone

Эксперты рассказали о мерах безопасности при сдаче телефона в сервисный центр

Мошенники стали обманывать россиян о прибавке к зарплате

Финансовые организации в РФ обяжут проверять все транзакции через госсистему "Антифрод"

Путин утвердил второй пакет мер по противодействию мошенникам

Мошенники используют новые схемы обмана родителей школьников и воспитанников детских садов. Злоумышленники от имени администрации образовательных учреждений требуют оформить платную страховку на ребенка и отправляют ссылки с вредоносными программами.

Также они распространяют ссылки на поддельные сайты, которые внешне похожи на порталы "Госуслуги" или Минтруда, и предлагают оформить несуществующую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Эксперты рекомендуют проверять подобную информацию только на официальных ресурсах и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не передавать личные данные на непроверенных сайтах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика