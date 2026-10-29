Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Крупный пожар произошел в подмосковных Мытищах. Там сгорели два частных дома, а также хозяйственная постройка и гараж. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь на площади около 900 квадратных метров.

На следующей неделе в Москве начнется зима, однако пока только "автомобильная". Это значит, что среднесуточная температура опустится ниже 5 градусов, начнутся заморозки, осадки и возможно гололедица. Погода резко испортится с 3 ноября. К этому времени автовладельцам желательно успеть сменить резину.

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