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Новости

Новости

29 октября, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

На западе Москвы автомобиль не вписался в поворот и съехал на газон

Собянин: с вечера 28 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА

Собянин сообщил о ликвидации уже 166 беспилотников, летевших на Москву

"Московский патруль": полиция раскрыла кражу зеркала машины в Москве

"Московский патруль": полиция ликвидировала нарколабораторию в Чертанове Северном

"Московский патруль": обвиняемый в убийстве жены на востоке Москвы признал вину

В Сети появились кадры задержания мужчин у офиса IТ-компании в Москве

Подростка задержали в столице за поджог релейного шкафа на МЖД

Москвича заподозрили в краже зеркала припаркованной машины

Крупный пожар произошел в подмосковных Мытищах. Там сгорели два частных дома, а также хозяйственная постройка и гараж. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь на площади около 900 квадратных метров.

На следующей неделе в Москве начнется зима, однако пока только "автомобильная". Это значит, что среднесуточная температура опустится ниже 5 градусов, начнутся заморозки, осадки и возможно гололедица. Погода резко испортится с 3 ноября. К этому времени автовладельцам желательно успеть сменить резину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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