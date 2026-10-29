Минцифры РФ готовит новые правила для ввезенных из-за рубежа смартфонов

Минцифры РФ готовит законопроект об обязательной регистрации смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления. Такие устройства могут отключить от мобильных сетей, если их владельцы откажутся сообщать IMEI – уникальный 15-значный номер, который производитель присваивает каждому мобильному устройству с сим-картой.

По мнению ретейлеров, новые правила нанесут удар по серому рынку гаджетов. Законопроект не затронет смартфоны, ввезенные в Россию до апреля 2027 года. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.