Россияне предпочли домашние заготовки на зиму магазинным

Каждый второй россиянин уверен, что домашние заготовки на зиму выгоднее магазинных. Это стало известно из опроса.

Также 70% опрошенных закатывают банки, потому что домашнее вкуснее. Многие ценят возможность использовать свой урожай, а у кого-то это семейные традиции или возможность расслабиться.

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