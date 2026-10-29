29 октября, 07:45Общество
Россияне предпочли домашние заготовки на зиму магазинным
Каждый второй россиянин уверен, что домашние заготовки на зиму выгоднее магазинных. Это стало известно из опроса.
Также 70% опрошенных закатывают банки, потому что домашнее вкуснее. Многие ценят возможность использовать свой урожай, а у кого-то это семейные традиции или возможность расслабиться.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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