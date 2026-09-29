Словосочетание "сикс-севен" вошло в число лидеров на звание "Слова года". Во время опроса 2 тысяч человек за него высказались 14% респондентов. Таким же по популярности оказалось и выражение "ред-флаг".

Первое место занял "нейрослоп", который описывает низкокачественный контент от искусственного интеллекта, он набрал 18% голосов. Второе место у слова "нишевый", его поддержали 16% респондентов.

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