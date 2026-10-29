В России могут ввести дополнительный авиасбор. Он пойдет на поддержку лизинга и эксплуатации отечественных самолетов: МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300. Это следует из заключения комитета Госдумы по бюджету и налогам.

На внутренних рейсах сбор составит 500 рублей, на международных – 1 тысячу рублей. Собранные средства будут поступать в Минтранс. Ведомство направит их лизинговым компаниям, чтобы покрыть разницу между себестоимостью и льготной ценой поставки самолетов перевозчикам.

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