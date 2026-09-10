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10 сентября, 18:30

Экономика

Компании на маркетплейсах в России больше не смогут продавать подделки

Компании на маркетплейсах в России больше не смогут продавать подделки

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Компании на маркетплейсах в России больше не смогут продавать подделки. Площадки смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или иной товарный знак.

Как сообщил глава Роспатента, данные из карточек товаров будут сопоставлять с государственным реестром ведомства. Это позволит проверить права продавца на бренд еще до размещения товара на площадке. Это должно помочь в борьбе с контрафактом.

Сам механизм запустят с 1 марта 2027 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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