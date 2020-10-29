Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 31 октября скорректируют 8 маршрутов автобусов и электробусов в 4 округах Москвы. Транспорт будет ходить чаще, время ожидания на остановках сократится. Автобусы и электробусы будут подъезжать ближе к станциям рельсового каркаса, жилым домам и соцобъектам.

"Продолжаем повышать комфорт пассажиров в городском транспорте. По сравнению с прошлым годом количество бесплатных пересадок на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев выросло на 12%. Всего с момента появления такой возможности в 2021 году ей воспользовались более 35 миллионов раз", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На Едином транспортном портале стала доступна страница об изменениях маршрутов наземного городского транспорта. На платформе доступны прошлые и будущие формулировки, а также выбор нужных направлений по округам и районам.