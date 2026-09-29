Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября

Отопительный сезон в Москве стартует 1 октября. Батареи будут включать постепенно – сначала тепло подадут в детские сады, школы и больницы, затем – в жилые дома, офисы и на предприятия.

Подготовку к сезону завершили в установленные сроки, а на случай аварий сформировали бригады с необходимой техникой. Первые заморозки в столице зафиксировали прошлой ночью. Отрицательная температура отмечена в ТиНАО.

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