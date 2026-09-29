Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было угадать один из районов столицы. На этот раз правильным ответом стал Останкинский район.

Победительницу определили с помощью рандомайзера. Ею стала Ольга, номер телефона которой заканчивается на 89-76.

Зрители могут участвовать в розыгрыше в будни. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно отгадать, а также обязательно указать свое имя и контактные данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.