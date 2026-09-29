29 сентября, 17:30Общество
Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы"
Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было угадать один из районов столицы. На этот раз правильным ответом стал Останкинский район.
Победительницу определили с помощью рандомайзера. Ею стала Ольга, номер телефона которой заканчивается на 89-76.
Зрители могут участвовать в розыгрыше в будни. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно отгадать, а также обязательно указать свое имя и контактные данные.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.