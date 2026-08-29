Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Львова-Белова предложила модернизировать заброшенные здания в городах России. По ее словам, идею также обсуждают эксперты.

В данный момент ответственность за то, чтобы подростки не могли беспрепятственно попасть туда и подвергнуть себя опасности, остается на собственниках, а если их нет – на муниципальных властях.

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