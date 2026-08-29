Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 10:00

Общество

Львова-Белова предложила модернизировать заброшенные здания в городах России

Львова-Белова предложила модернизировать заброшенные здания в городах России

Российские риелторы стали навязывать клиентам дополнительные дорогостоящие услуги

Пункты вакцинации от гриппа начнут работать в школах и детских садах РФ с 10 сентября

В магазинах РФ начали продавать вещи, которые можно носить несколько часов в день

Ажиотаж ожидается в ТЦ Москвы 29 и 30 августа

В Москве изготовили новые вакцины от рака кожи для 12 пациентов

Столичный сервис доставки задолжал сотрудникам зарплаты и перестал возить заказы клиентам

Почти 10 тысяч ребят из регионов стали студентами столичных колледжей

Основной прием студентов в вузы и колледжи завершится в России 29 августа

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Львова-Белова предложила модернизировать заброшенные здания в городах России. По ее словам, идею также обсуждают эксперты.

В данный момент ответственность за то, чтобы подростки не могли беспрепятственно попасть туда и подвергнуть себя опасности, остается на собственниках, а если их нет – на муниципальных властях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляАнастасия Налетова

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика