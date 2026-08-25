Общественники предложили ограничить въезд курьеров на тротуары

Общественники предложили ограничить въезд курьеров, использующих электросамокаты и велосипеды, на тротуары, чтобы избежать конфликтов с пешеходами. Для этого предлагается наносить специальную разметку, а за нарушения штрафовать не курьеров, а сервисы доставки.

С 1 сентября квитанции за коммунальные услуги можно будет получать через "Госуслуги" – они будут считаться полученными на следующий день после размещения. Электронный документ будет иметь юридическую силу, его можно открыть с телефона, изучить или распечатать.

Москвичам напомнили о правилах заготовок на зиму: соленые и маринованные овощи в герметичных банках хранятся до двух лет, но с уксусом – не более года. Банки нужно держать в темном месте при температуре до 10 градусов, периодически проверяя состояние: вздутая крышка или мутный рассол – признак порчи, такую консервацию следует выбросить.

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