Более 56 миллионов доз вакцин от гриппа поставят в российские регионы

В российские регионы будет поставлено более 56 миллионов доз вакцин от гриппа. Об этом сообщает Минздрав.

Первые партии препаратов поставят уже в конце августа. Производство вакцин началось еще в марте, после того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рекомендации по составу препаратов на предстоящий эпидемический сезон. В ведомстве уточнили, что поставки будут распределены по всем субъектам страны.

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