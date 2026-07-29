В Москве стартовала подготовка к Большому фестивалю бега

В Москве началась подготовка к Большому фестивалю бега, который пройдет 23 августа. Все желающие могут присоединиться к тренировкам в рамках проекта "Мой спортивный район" – занятия уже стартовали в "Лужниках" и проходят на площадках во всех округах столицы.

В этом году на фестивале появятся новые дистанции на 5 и 10 километров, для участия в которых не нужны медицинские справки и не установлен лимит времени. Также в программу впервые включили формат северной ходьбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

