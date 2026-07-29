Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 23:45

Спорт

В Москве стартовала подготовка к Большому фестивалю бега

В Москве стартовала подготовка к Большому фестивалю бега

"Новости дня": фестиваль спортивных единоборств впервые пройдет в "Лужниках" 9 августа

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Москва – столица спорта": состоялся турнир по историческому средневековому бою

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу

Российская теннисистка Калинская пробилась во второй круг турнира WTA

Россиянин Павел Граудынь завоевал золото ЧМ по фехтованию

Голкипер "Балтики" Максим Бориско подписал контракт с ЦСКА

Российским гимнастам вернули флаг и гимн на международных турнирах

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по легкой атлетике

В Москве началась подготовка к Большому фестивалю бега, который пройдет 23 августа. Все желающие могут присоединиться к тренировкам в рамках проекта "Мой спортивный район" – занятия уже стартовали в "Лужниках" и проходят на площадках во всех округах столицы.

В этом году на фестивале появятся новые дистанции на 5 и 10 километров, для участия в которых не нужны медицинские справки и не установлен лимит времени. Также в программу впервые включили формат северной ходьбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕкатерина Ефимцева

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика