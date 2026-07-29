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29 июля, 23:30

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На Большой Пироговской обновляют тротуары и устанавливают новые светильники

На Большой Пироговской обновляют тротуары и устанавливают новые светильники

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На Большой Пироговской улице продолжается благоустройство территории перед театром музыки и поэзии. Строители обновляют покрытие тротуаров, устанавливают новые элементы освещения и малые архитектурные формы, а также озеленяют прилегающую зону.

В Северо-Восточном округе на улицах Череповецкой, Лескова и Широкой запустили выделенную полосу, которая сократила время в пути для 33 маршрутов общественного транспорта вдвое. Теперь переразметка проведена и на Первом Алтуфьевском путепроводе: там добавили еще одну выделенную полосу для автобусов в сторону центра.

На Театральной площади продолжает работать летний Шахматный сквер в рамках проектов "Лето в Москве" и "Московский спорт". По будням здесь можно взять комплекты для игры в шахматы, по выходным проходят турниры для разных категорий участников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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